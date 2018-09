Zaradi nesreče v predoru zaprta štajerska avtocesta

Denis Avdić: Tokrat bo vse drugače! Denis Avdić: Tokrat bo vse drugače!

Najbolj priljubljen radijec pri nas o zasebnem življenju ne govori prav rad in v javnosti ne izpostavlja svoje srčne izbranke Ane in njunega petletnega sina Tima. Zato, ker je delo, ki ga opravlja, samo njegova služba in ker doma ni prav nič slaven. Bo pa Denis konec leta drugič postal očka in ob tej priložnosti se nam je pokazal v drugačni luči, kot smo ga vajeni. Med pogovorom za našo revijo je bil sicer zelo zabaven, a je dokazal, da zna biti tudi nežen in čustven, ko beseda nanese na njegove najbližje.