LJUBLJANA – V nedeljo ob 22.54 je v Kajuhovi ulici v Ljubljani osebno vozilo trčilo v drevo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci GB Ljubljana. Zavarovali so kraj nesreče, odklopili akumulator in posuli iztekle tekočine.



Reševalci RP Ljubljana so v bolnišnico prepeljali dve poškodovani osebi.