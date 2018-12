Zapeljal s ceste in se prevrnil, odpeljali so ga reševalci

SADINJA VAS PRI DVORU – Ob 15.14 je na cesti Dvor–Žužemberk pri kraju Sadinja vas pri Dvoru voznik osebnega vozila zapeljal s ceste na brežino se prevrnil in obstal na boku na cesti, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Žužemberk in GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa, ga odstranili s ceste, pomagali reševalcem, policistom in vlečni službi, posuli z vpojnim sredstvom razlite motorne tekočine ter očistili cestišče.



Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Novo mesto.