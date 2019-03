Zakaj molči tajna priča

LJUBLJANA – Dvaindvajset let je minilo od takrat, ko je v majhen kraj pri Rogaški Slatini zrla vsa Slovenija. V Tekačevem se je zgodil zločin, štirikratni umor, ko so storilci v hiši na številki 9 hladnokrvno pobili 75-letnega gospodarja Štefana Poharca, njegovo 73-letno ženo Frančiško, 36-letno podnajemnico Heleno Krošlin ter njeno 17-letno hčerko Viktorijo. Šlo je za dejanje iz koristoljubja, kajti Poharc naj bi bil neznansko bogat. Toda kaj hitro se je izkazalo, da je zgodba o plenu v višini milijona nemških mark in o nekaj kilogramih zlata močno prenapihnjena. Ni bilo nobenih dokazov o bajnem plenu, a ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.