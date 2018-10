Zahteval milijone, dobil tisočake

Primer Patria je po razveljavitvi obsodilne sodbe na ustavnem sodišču zastaral. FOTO: Tadej Regent

LJUBLJANA – Prokurist podjetja Rotis, ki je zaradi procesa Patria od države zahteval 13,4 milijona evrov odškodnine, je denarni obliž že dobil. Z državo je namreč sklenil zunajsodno poravnavo, a znesek, ki mu ga je državno odvetništvo izplačalo v skladu z dogovorom, je bistveno nižji od prvotno zahtevanega. Na svoj račun je dobil malo manj kot 63 tisočakov.Črnkovič je v predhodnem postopku samo izgubo pri zaslužku in dobičku podjetja ocenil na 13 milijonov evrov, saj je prepričan, da je njegova družba Rotis zaradi postopka Patria imela milijonske izgube. K temu je zahteval tudi odškodnino za 184 dni neupravičenega zapora in posledično trajne posledice zmanjšanja življenjskih aktivnosti.A je po vloženem odškodninskem zahtevku z državnim odvetništvom najprej sklenil delno zunajsodno poravnavo, s katero se je Republika Slovenija zavezala plačati 11.324 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi za izgubo pri zaslužku, julija pa je sklenil še drugi del zunajsodne poravnave, in sicer za 51.513 evrov s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški postopka, ki je zajela vse preostale zahtevke, so nam potrdili na državnem odvetništvu.Medtem ko je Črnkovič z državo le našel skupni jezik, čeprav se je zadovoljil z bistveno nižjo odškodnino od zahtevane, to ni uspelo ne upokojenemu brigadirju in nekdanjemu poveljniku specialne brigade Morisne predsedniku SDS. Slednji je zavrnil ponudbo države za dobrih 52 tisočakov in s tožbenim zahtevkom terja 901.119 evrov.Kdaj bo na vrsto za obravnavo na sodišču prišla njegova tožba, še ni znano, je pa ljubljansko okrožno sodišče za 25. oktobra razpisalo prvi narok za obravnavo tožbenega zahtevka Antona Krkoviča. Ta zahteva 601.119 evrov kot povračilo škode zaradi »neupravičenega in nezakonito vodenega kazenskega postopka, nezakonitega obtožnega predloga in kazenske obsodbe ter neutemeljenega odvzema prostosti« v trajanju 294 dni.Državno odvetništvo mu je v predhodnem postopku ponudilo dobrih 35 tisočakov, vendar Krkovič tako skromne ponudbe ni sprejel. Država se sicer strinja, da Krkoviču pripada odškodnina za neupravičen zapor, a meni, da ni utemeljil tako visokega zahtevka. Zahtevek za povrnitev škode za preostale postavke pa da ni utemeljen.