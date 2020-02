V ponedeljek ob 16.11 so v naselju Poljane nad Škofjo Loko posredovali gasilci PGD Poljane in Gorenja vas-Poljane, ker je prišlo do požara v stanovanjskem objektu. Na kraju dogodka je ugotovljeno, da je prišlo do požara v podstrešnem stanovanju.



Gasilci so streho odprli in požar pogasili. Opravili so pregled s termokamero in nato s folijo prekrili odprto streho. V požaru se ni nihče poškodoval. Sanacijo bodo opravile pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.