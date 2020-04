Zagorelo v bloku na Jesenicah, policija: Radovedneži, razidite se

Na Jesenicah je okoli 14. ure zagorelo, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Policijska uprava Kranj sporočila, da je ogenj vzplamtel v stanovanju bloka.



Gasilci so ogenj obvladali in pogasili. Policija opozarja, da ogrožanja ni več, kraj je zavarovan, objekt pa se zrači. Ne glede na to aktivnosti potekajo: »Radovedneže v okolici intervencije pozivamo, da se razidejo, še vedno namreč med drugim velja odlok vlade o zbiranju in socialni distanci.«



Kasneje je policija sporočila, da je zagorelo v kuhinji, ogenj pa je zajel samo prostore stanovanja in poškodoval inventar. Tuja krivda je izključena, evakuacija ni bila potrebna. Pomoč je bila nudena samo osebi, ki je bila v času požara v stanovanju. Zaradi vdihavanja dima je bila odpeljana v zdravstveno ustanovo. Nastala je materialna škoda.