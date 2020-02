V četrtek ob 20.27 je na železniški postaji Ljubljana Polje zaradi samovžiga zagorel premog na enem od vagonov.



Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Slape - Polje, PGD Zg. Kašelj in PGD Zadobrova, Sneberje, Novo Polje, ki so požar pogasili.



Zgorelo je približno 25 ton premoga, poroča uprava za zaščito in reševanje.