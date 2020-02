V soboto ob 15.45 je na poslovnem objektu v Mariboru prišlo do požara. Kot so sporočili iz PU Maribor, je bilo ugotovljeno, da je na strehi objekta sončna elektrarna, ob njej pa so elektroomarice. Zaradi kratkega stika ali prenapetosti ne eni izmed njih je prišlo do požara.



Gasilci so odprli nekaj kvadratnih metrov pločevinaste strehe in ogenj pogasili. Nastala škoda v požaru se ocenjuje na okoli 10.000 evrov.