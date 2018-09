Zagorelo je zaradi iskre

DELO Požar je uničil skladiščne prostore. FOTO: Dolenjskanews

​Ogenj je zajel ostrešje v skladišču lesnih izdelkov v prostorih nekdanjega Novolesa.

Z zublji se je borilo prek 70 gasilcev. FOTO: Blaž Samec

STRAŽA – V sredo popoldne je prebivalce Straže in okoliških krajev prestrašil gost črn dim, ki se je valil iz ene od stavb. Videti ga je bilo daleč naokrog in ni trajalo dolgo, da so na regijskem centru za obveščanje prejeli klic, da gori v Ulici Na žago.Na intervencijo so nemudoma odhiteli gasilci kar šestih prostovoljnih gasilskih društev (Vavta vas, Dolenja Straža, Šmihel pri Novem mestu, Stopiče, Kamence in Dolenjske Toplice) pa tudi novomeški poklicni gasilci, bilo jih je prek 70.Ogenj je zajel ostrešje v skladišču lesnih izdelkov v prostorih nekdanjega Novolesa in uničil okrog 2000 kvadratnih metrov skladiščnih površin. Gasilci so do večera ukrotili zublje, zaradi gašenja so bile skoraj do 23. ure zaprte okoliške ceste, nato pa so do jutra na požarni straži ostali gasilci GRC Novo mesto ter PGD Vavta vas in Dolenja Straža.Kot so sporočili s PU Novo mesto, je po prvih ugotovitvah zagorelo zaradi uporabe plinskega rezalnika pri odstranjevanju cevne inštalacije. Glede na to, da je bila v teh prostorih prej lakirnica, odprtega ognja oziroma takšnega načina ne bi smeli uporabljati.Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo kazensko ovadili 30-letnika iz okolice Ljubljane. Po prvih ocenah je v požaru, ki so ga dokončno pogasili šele proti jutru, nastalo za več kot 300.000 evrov škode.