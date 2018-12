Zagorela delavnica, živali bežale pred ognjem

ROVTE – Ob 3.36 je zagorelo v mehanični delavnici v Rovtah v občini Radovljica. V objektu so bili delovni stroji in živali, ki so bile spuščene na bližnje polje. Po prvih podatkih ni nihče poškodovan, so sporočili iz PU Kranj.Gasilci so razglasili rdečo stopnjo pripravljenosti operative zaradi požara. Ogenj se iz gospodarskega poslopja ni razširil na sosednje objekte in je pogašen. Požar so pogasili gasilci PGD Podnart, PGD Radovljica, PGD Ljubno, PGD Kropa, PGD Mošnje, PGD Brezje, PGD Lesce, PGD Lancovo, PGD Srednja Dobrava, PGD Hlebce, PGD Begunje in PGD Kamna Gorica, poroča uprava za zaščito in reševanje. Ogenj je delavnico uničil.Ko bodo vzpostavljene ustrezne razmere, bodo kriminalisti opravili ogled požarišča.