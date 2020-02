V sredo nekaj pred 14. uro so PU Ljubljana obvestili o nesreči pri sečnji drevesa v okolici Dola pri Ljubljani.



Po do zdaj zbranih obvestilih je pri podiranju drevesa to padlo na osebi, ki sta ga žagali. Obe sta bili poškodovani, njuni življenji pa nista ogroženi.



Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka.