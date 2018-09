VRANOVIČI – V četrtek ob 23.34 je na Vranovičih, občina Črnomelj, voznik osebnega vozila trčil v podvoz železniške proge in ostal ukleščen v vozilu.



Gasilci PGD Črnomelj so s tehničnim posegom poškodovanega voznika rešili iz vozila.



Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in ga nato prepeljali v novomeško bolnišnico. A poškodbe so bile prehude, saj je 30-letnik je v bolnišnici umrl.