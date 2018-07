Z zračno puško dvakrat ustrelili Nejčevega Mulca

ŠMARTNO OB PAKI – »Ne vem, kaj je s temi ljudmi. Nekdo je pred dnevi poškodoval našega mucka Repka. Ima globoko rano in vročino, zato sem ga odpeljal na veterinarsko postajo, kjer je ostal na zdravljenju, oddahnil sem si le, ker so ugotovili, da nima nič zlomljeno,« nam je povedal Nejc Rek, javnosti bolj znan kot nekdanji tekmovalec v resničnostnem šovu Bar, pa tudi po svoji knjigi z naslovom Prepovedano, v kateri je brez dlake na jeziku popisal dogajanje na slovenski gejevski sceni. Kot nam še pove, so pri njih doma v Skornem v občini Šmartno ob Paki mačke enakopravni družinski člani. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.