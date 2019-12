Z njegovim zdravjem ni bilo nič narobe, bil pa je konkretno pijan

Kranjski policisti so v torek obravnavali dva voznika, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal zelo kritične vrednosti.



Enega so ustavili okoli 19. ure. Rezultat pri njem je bil 1,16 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (približno 2,4 promila). Voznika so pridržali.



Drugega pa so na podlagi prijave o slabem zdravstvenem stanju obravnavali ponoči. Okoliščine kažejo, da z njegovim zdravjem ni bilo nič narobe, bil pa je močno pod vplivom alkohola, saj je elektronski alkotest pokazal kar 1,25 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (približno 2,6 promila). Vozilo so mu zasegli, saj je bil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.



Že pri nekajkrat nižjih stopnjah je alkohol zelo ogrožajoč dejavnik, saj bistveno slabša sposobnost voznika za varno udeležbo v prometu. »Žalostno je, da so velikokrat žrtve takih nespametnih voznikov drugi nedolžni udeleženci. Zato pozivamo k povsem trezni vožnji z ničelno stopnjo alkohola,« voznikom polagajo na srce pri PU Kranj. Hudo se ji je mudilo Tržiški policisti pa so ponoči na glavni cesti Bistrica–Podbrezje obravnavali voznico, ki je pri omejitvi 90 kilometrov na uro vozila s hitrostjo 153 kilometrov na uro. Gre za odsek, kjer so pogosta trčenja z divjadjo. Ker je voznica vozila več kot 50 kilometrov hitreje od omejitve, bodo policisti proti njej zaradi hujšega prekrška vložili obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Začasno so ji odvzeli tudi vozniško dovoljenje in jo izločili iz prometa.