PRESERJE – V četrtek pozno zvečer je opit 63-letnik (0,69 mg/l) vozil osebni avto po lokalni cesti iz Potoč proti naselju Preserje in s prednjim desnim delom trčil v kamniti zid na desni strani vozišča. Po trčenju je vozilo prevrnilo na levi bok in obstalo na vozišču. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica. Na vozilu je nastala materialna škoda. Poleg prometnih policistov in reševalcev so posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica, so sporočili iz PU Nova Gorica.