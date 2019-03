Z avtom v drog javne razsvetljave, potem se je še prevrnil

NOVO MESTO – V petek ob 19.06 je na Zaloški cesti v Novem mestu osebno vozilo zapeljalo s ceste, se zaletelo v drog javne razsvetljave in prevrnilo pod cesto v gozd. Gasilci GRC Novo mesto so požarno in naletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa. Reševalci NMP ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Novo mesto.



Dežurni delavec podjetja, ki skrbi za javno razsvetljavo, je poskrbel za zaščito in odstranitev poškodovanega droga javne razsvetljave, poroča uprava za zaščito in reševanje.