Z avtom v drevo, ukleščeni potnici reševali gasilci

CERKNICA – V nedeljo okoli 2.30 so policiste obvestili o prometni nesreči s poškodbami pri kraju Cerknica, poroča PU Ljubljana.



Z zbranimi obvestili in ob opravljenem ogledu kraja so ugotovili, da je 29-letnik vozil osebno vozilo subaru legacy po makadamski cesti iz smeri naselja Rakek proti Cerknici. Hitrosti in načina vožnje ni prilagodil poteku in tehničnim lastnostim ceste ter svojim vozniškim sposobnostim, saj je v desnem ovinku izgubil nadzor nad vozilom ter trčil v drevo ob desnem robu vozišča.



Po trčenju so potnici iz vozila rešili gasilci PGD Cerknica s tehničnim posegom.



Obe sta v nesreči utrpeli hude poškodbe, medtem ko se voznik ni poškodoval.



Zaradi suma, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog, je bil opravljen strokovni pregled na ISM Ljubljana.