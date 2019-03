SLOVENJ GRADEC – Danes ob 11.28 je na Celjski cesti v Slovenj Gradcu prišlo do prometne nesreče, v kateri je voznik z osebnim vozilom povozil pešca. Oskrbeli so ga reševalci ZRCK Ravne na Koroškem in ga na zdravljenje prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.