Z avtom čelno v tovornjak

Od passata je ostalo bore malo.

Spomenik, ki priča, da je bilo na tem odseku že več tudi tragičnih nesreč.

Sprednji del avtomobila je bil povsem uničen, tako da voznik domala ni imel možnosti za preživetje.

CIRKULANE – V ponedeljek je bila zaradi tragične prometne nesreče več ur zaprta glavna cesta med Ptujem in mejnim prehodom v Zavrču, le nekaj kilometrov od gradu Borl.z oddelka za cestni promet sektorja uniformirane policije PU Maribor je pojasnil prve ugotovitve: »Okrog 8.40 se je zgodila prometna nesreča med voznikom osebnega avtomobila in voznikom tovornega vozila. Prvi je v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v drugega. Trčenje je bilo tako silovito, da je voznik osebnega avtomobila takoj umrl. Okoliščine in vsa dejstva prometne nesreče še ugotavljamo.«Da je bilo trčenje res silovito, je razvidno iz razbitin volkswagen passata. Sprednji del avtomobila je bil povsem uničen, tako da voznik ni imel možnosti za preživetje. Prav tako 40-letni voznik tovornjaka, ki je pravilno pripeljal, na ozki cesti, ki se vije pod vznožjem gradu Borl, ni imel možnosti, da bi se izognil trčenju.Zanimivo je, da omenjeni cestni odsek že ima črno piko iz preteklosti. Le nekaj deset metrov od tokratne nesreče bele sveče in spomenik z napisom: »Dijani v spomin,« opozarjajo, da je na tem kraju pred dobrimi tremi leti starka s koso že kosila.A to še ni vse: s PU Maribor so nas včeraj popoldne obvestili, da so ugotovili, da je 46-letni voznik osebnega avtomobila vozil v času, ko mu je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto in vožnja prepovedana. Večer pred nesrečo ob 21.04 so ga namreč policisti v Zavrču že ustavili zaradi prehitre vožnje. Posumili so, da je vozil pod vplivom alkohola: in res je imel v organizmu 0,63 mg/l alkohola.Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Ker si je kršitelj zagotovil drug prevoz s kraja prekrška do doma, ga niso pridržali.