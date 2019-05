Z avtom bežal pred policisti in obtičal v blatu

VIPAVA – V nedeljo ob 20.35 so prometni policisti med nadzorom cestnega prometa na regionalni cesti med Vipavo in Ajdovščino obravnavali hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov.



V križišču regionalne ceste iz Dolge Poljane je pripeljal voznik honde in pot nadaljeval preko regionalne ceste v smeri Dolenj. V križišču se ni ustavil pri prometnem znaku za izrecne odredbe 'ustavi'. Prometni policisti so voznika (na zadnjem delu vozilo ni imelo nameščenih registrskih tablic) pred Dolenjami skušali ustaviti na predpisan način (z modro svetilko in kratkim zvočnim znakom s sireno), vendar se ta ni ustavil.



»Pred naseljem Dolenje je pobegli voznik zavil levo (spremembe smeri vožnje ni pravočasno in nedvoumno nakazal z utripalkami) in z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval vožnjo po lokalni cesti proti naselju Slap (občina Vipava). Ko je pripeljal do omenjene vasi, je zavil ostro desno na makadamsko pot. Vožnjo je nadaljeval po makadamski poti med vinogradi, po približno kilometru pa je pod naseljem Planina z vozilom obtičal v blatu (v njegovem vozilu sta bila tudi sopotnik in sopotnica, oba stara 18 let).«



Voznik, prav tako 18-letnik, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozilo pa je bilo neregistrirano. Vozilo so zasegli, zoper voznika pa bodo prometni policisti zaradi storitve več hujših kršitev prometne zakonodaje podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče. V preteklem obdobju je bil sicer že obravnavan zaradi storitve hujših kršitev cestnoprometnih predpisov.