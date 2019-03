Z 2,5 promila alkohola zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in zakrivil nesrečo

ROŽNO – Policisti PP Krško so bili v nedeljo nekaj po 20. uri obveščeni o prometni nesreči na Rožnem. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 52-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in trčil v avtomobil 28-letne voznice. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki je pokazal v litru izdihanega zraka 1,2 miligrama alkohola. Med postopkom so ugotovili tudi, da 52-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriranega volva S40.



Zoper povzročitelja nesreče bodo zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.