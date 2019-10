Walter bežal, po petih letih pa spet pristal v rokah pravice

BEOGRAD, MURSKA SOBOTA – Da vsakogar enkrat doseže roka pravice, se je prepričal tudi 51-letni Walter Horvat, rojen v mestu Dornbirn v avstrijski zvezni deželi Predarlska (Vorarlberg), nazadnje je živel v Andrejcih (občina Moravske Toplice) na Goričkem. V Srbiji so ga namreč kot slovenskega državljana, ki se je že od leta 2014 skrival pred slovensko in avstrijsko policijo, aretirali srbski varnostni organi.



Po dostopnih podatkih je že 2014. pobegnil iz zapora v Avstriji, uradna mednarodna tiralica slovenske policije pa je bila razpisana 21. novembra 2018.



O Horvatovi usodi bo odločalo pravosodje Republike Srbije, saj ga lahko izročijo Avstriji, ker je pobegnil iz njenega zapora, ali Sloveniji, katere državljan je in kjer ga iščejo zaradi številnih kaznivih dejanj. V preteklosti je bil lastnik priljubljene diskoteke Night life v Andrejcih, pozneje pa se je, po dostopnih podatkih, ukvarjal s ponujanjem kreditov in s trgovino z nepremičninami, menda v Sloveniji in Avstriji.



»Omenjeni je v Sloveniji in Avstriji osumljen storitve več kaznivih dejanj goljufij, s katerimi si je od slovenskih in avstrijskih oškodovancev pridobil skupno premoženjsko korist prek milijona evrov. Zoper njega so slovenska in avstrijska sodišča izdala več evropskih nalogov za prijetje in predajo ter odredila razpis mednarodnih tiralic, v Avstriji pa je v letu 2014 pobegnil iz zapora med prestajanjem petletne zaporne kazni,« so zapisali na spletni strani slovenske policije, kjer so tudi pripisali, da je prijetje Horvata rezultat dobrega sodelovanja med srbskimi, avstrijskimi in slovenskimi enotami kriminalistov za ciljno iskanje oseb in učinkovitega dela kriminalistov murskosoboške policijske uprave.