Vztrajnega nezakonitega migranta opazil policist na trgatvi

DEČNO SELO – V ponedeljek so policisti v Dečnem selu prijeli državljana Sirije, ki ga je opazil policist iz Kočevja, takrat na trgatvi pri prijateljih. Brežiški policisti so ugotovili, da je že Sirec že dvakrat poskušal vstopiti v Slovenijo nezakonito s skrivanjem v tovornih vlakih čez mejni prehod Dobova, a je bil vsakič odkrit in predan hrvaškim policistom. Tudi tokrat se je postopek zaključil na enak način, so sporočili iz PU Novo mesto.



Na mejnem prehodu Obrežje so na vstopu v državo pri mejni kontroli tovornega vozila makedonskih tablic odkrili dva državljana Irana. Oba so prevzeli hrvaški policisti. Zjutraj pa so brežiški policisti na avtobusni postaji ugotavljali identiteto šestih državljanov Irana. Ugotovili so, da nimajo dokumentov in izpolnjenih pogojev za bivanje v Slovenijo, zato so jih privedli na policijsko postajo. Policijski postopki še niso končani.