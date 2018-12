Vrtec groze delal na črno

Sum surovega ravnanja

Posnetek ravnanja z otoki je šokiral slovensko javnost. FOTO: posnetek zaslona

Zanimanje inšpekcij

LJUBLJANA – V Zavodu Kengurujčki, ki ga policisti preiskujejo zaradi sumov neprimernega ravnanja z otroki, so dejavnost varstva otrok opravljali na črno, je po poročanju Dnevnika potrdil nadzor inšpektorata za šolstvo. Nobena od oseb, ki so skrbele za otroke, ni imela dovoljenja ministrstva, zavod pa naj bi starše zavajal, da je drugače.Inšpektorat za šolstvo je v svojem nadzoru potrdil, da so v Zavodu Kengurujčki varstvo otrok opravljali na črno, zato so mu pred dobrim mesecem dni prepovedali opravljati to dejavnost. Zavod, kjer naj bi malčke trpinčili, namreč ni bil vpisan v razvid izvajalcev programov za varstvo otrok, poleg tega nihče od tistih, ki so v prostorih zavoda na Viču v Ljubljani skrbeli za otroke, ni bil vpisan v razvid varuhov predšolskih otrok pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.Kljub temu je zavod staršem izdajal račune, opravljal razgovore z njimi pred vpisom otrok in jim omogočil ogled prostorov, ki jih je oddajal v podnajem, je po poročanju časnika še objavil inšpektorat za šolstvo. Iz poročila je še razvidno, da je podal tožilstvu obvestilo o sumu kaznivega dejanja surovega ravnanja z otroki.Inšpektorji proti zavodu vodijo tudi dva prekrškovna postopka, enega zaradi dela na črno, drugega pa zaradi načina, kako se je zavod oglaševal. Na spletni strani je bilo namreč navedeno, da varstvo otrok izvaja samostojna podjetnica, ki ima za to dovoljenje ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V resnici ta oseba ni več delala v Kengurujčkih, otroke pa so varovale druge osebe, še poroča Dnevnik.Primer preiskujejo tudi policisti, vendar postopka še niso zaključili, poleg tega pa posamezni vidiki zanimajo še štiri druge inšpekcijske službe. Finančni inšpektorji bodo preiskali očitke o poslovanju z gotovino in izogibanju davkom, inšpekcija za delo očitke o lažnih samozaposlitvah delavcev, tržni inšpektorat očitke o nezakonitem organiziranju rojstnodnevnih zabav za otroke, inšpekcija za okolje in prostor pa očitke, da je zavod oddajal nepremičnine, ne da bi bilo to zabeleženo v evidenci trga nepremičnin.