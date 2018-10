Vrat ni več in tudi opreme ne

Divjal in do smrti povozil kolesarja, a le pogledal in se odpeljal

LJUBLJANA – Danes malo po polnoči so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči. 59-letnik je vozil po Opekarski cesti od Kopačeve ceste proti Poti na Rakovo jelšo. Dohitel je 50-letnega kolesarja, ki je vozil ob desnem robu vozišča v isti smeri, in trčil vanj. Pogledal, kaj se je zgodilo, in se odpeljal Kolesar je po nesreči obležal na vozišču. 59-letnik je