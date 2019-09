V nedeljo bo predvidoma med 6.30 in 7.00 zaprta dolenjska avtocesta med Bičem in Trebnjem v obe smeri.

TREBNJE – Ob 11.23 je na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod–Bič proti Ljubljani osebno vozilo zapeljalo z vozišča in obstalo na odbojni ograji.Poškodovanih ni bilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. O nesreči so bili obveščeni delavci Darsa in policisti, poroča uprava za zaščito in reševanje.