Vozniku niso mogli pomagati

Na območju Litije se je nesreča pripetila zaradi neprilagojene hitrosti. FOTO: PGD Litija

Voznik je zletel s ceste med naseljema Bunčani in Stara Nova vas. FOTO: Oste Bakal

74

let je bil star pokojni voznik.

LJUBLJANA – Policisti policijske uprave Ljubljana so v sredo popoldne obravnavali prometno nesrečo, v kateri je udeleženec umrl, a kot se je pozneje izkazalo, se je 74-letniku še pred trkom ustavilo srce, prav zaradi česar se je nesreča pripetila.Vozil je od Šuljice proti Dobrovi, ko je v naselju Gabrje nenadoma zapeljal desno na travnat usek in nato nazaj na cesto, kjer je trčil v avto, ki ga je mimo pripeljala 29-letnica. Slednja se v nesreči ni ranila, tudi njena sopotnica je odnesla celo kožo, žal pa povzročitelju ni bilo več pomoči.V noči na četrtek se je huda nesreča pripetila tudi v okolici Litije. Štiriindvajsetletnik je vozil od Zagorja ob Savi proti Litiji in pri odcepu za Polšnik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad avtomobilom.Trčil je v travnato brežino, zavrtelo ga je, nato pa je v brežino trčil še z zadnjim delom. Avto je dvignilo, prevrnil se je na streho, nato pa je obstal na kolesih. Voznik se je v nesreči lažje ranil, njegov štiri leta mlajši sopotnik pa je utrpel hude telesne poškodbe.Prvega so reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali v bolnišnico Trbovlje, drugega v ljubljanski klinični center. Posredovali so člani PGD Litija in kraj nesreče zavarovali, na avtomobilu odklopili akumulator ter pomagali reševalcem pri oskrbi ranjencev. Policisti še zbirajo informacije v smeri sumov kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.Neprilagojena hitrost je bila najverjetneje vzrok tudi za nesrečo, ki se je pripetila na cesti med naseljema Bunčani in Stara Nova vas. Voznik je najprej zapeljal na desno bankino in drsel nekaj deset metrov ter nato zapeljal levo čez cesto in na njivo, kjer se je avto prevrnil na bok. Voznika so na kraju oskrbeli reševalci in ga prepeljali v nadaljnjo oskrbo, posredovali pa so tudi gasilci PGD Ljutomer, ki so pomagali reševalcem pri prenosu ranjenega voznika, zagotovili razsvetljavo policistom in povlekli osebno vozilo iz jarka.