SLOVENSKA BISTRICA – Ob 2.43 je na avtocesti med izvozoma Slovenska Bistrica sever in jug, občina Slovenska Bistrica, tovorno vozilo trčilo v odbojno ograjo in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so s tehničnim posegom rešili voznika iz kabine, prečrpali gorivo iz vozila in posuli iztekle tekočine po cestišču.



Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor, poroča Uprava za zaščito in reševanje.