Voznik zbil otroka na kolesu, poškodbe so hude

PLANINA – V četrtek, 3. oktobra, ob 19.47 so policiste obvestili o prometni nesreči na območju naselja Planina na Ajdovskem, v kateri je bil huje telesno poškodovan mlajši kolesar



Z zbiranjem obvestil in ob ogledu kraja so ugotovili, da se je nesreča zgodila okoli 18.30 blizu ene od stanovanjskih hiš v naselju Planina.



Otrok se je peljal po javni kategorizirani lokalni cesti, in ko je pripeljal v desni nepregledni ovinek, ni vozil po desnosmernem vozišču. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 40- letni voznik osebnega avtomobila, ki mu kljub umikanju z vozilom skrajno desno ni uspelo preprečiti trčenja.



V prometni nesreči se je mlajši kolesar huje poškodoval.



Takoj po nesreči so ga odpeljali v zdravstveni dom v Ajdovščino, kjer so mu nudili zdravniško pomoč, nato pa je bil prepeljan na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.