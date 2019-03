DOMŽALE – Ob 3. uri je na štajerski avtocesti pri uvozu Domžale v smeri Ljubljane osebno vozilo trčilo v delovno zaporo, pri čemer se je označevalna prikolica Darsa prevrnila.



Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na prikolici in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle baterijske tekočine. Reševalci NMP Domžale so eno poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.