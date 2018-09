Voznik končal v potoku

FOTO: PGD LJUTOMER Avto so iz potoka potegnili gasilci. FOTO: PGD LJUTOMER

Zaradi obilnega deževja so bile poplavljene številne ceste, voda je zalivala kleti.

LJUTOMER – Medtem ko so Prleki, zlasti kmetovalci, že skorajda praznovali, ker so jih letos vremenske nevšečnosti obšle, se je narava po prvem šolskem dnevu v novem šolskem letu znesla prav nad njimi. Po prvih ocenah obilno deževje, ki je v noči na torek zajelo območje zahodno od Ljutomera, naj ne bi povzročilo večje škode na pridelkih.Zato pa je bilo hudo v prometni infrastrukturi, zlasti na območju krajevnih skupnosti Mala Nedelja, Vogričevci in Cezanjevci. Obilno deževje je že ponoči povzročalo številne nevšečnosti, včeraj zjutraj pa so bile poplavljene številne ceste, meteorna voda pa je zalivala kleti.Že ponoči se je zaradi obilnega deževja posedel tudi most iz Kuršincev proti Mali Nedelji, ki je bil neprevozen, pozneje pa se je podrl v potok in ga je voda večinoma odnesla. A ni bil edini, ki se je zrušil v hudem deževju na območju Prlekije.Ob 6.14 je se je most v Drakovcih podrl ravno v trenutku, ko ga je prečkal voznik, in ta je z vozilom zdrsnil v potok. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, ki so zavarovali kraj nesreče in avto potegnili iz vode, na srečo pa hujših posledic ni bilo.