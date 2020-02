Voznica šokirala kranjske policiste, ko so ji dali pihat

Kranjski policisti so v ponedeljek na podlagi prijave nezanesljive vožnje ob 18.20 obravnavali voznico. Preizkus alkoholiziranosti ji je pokazal kar 1,44 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka ali po starem merjenju cele tri promile alkohola.



V prometu so to ekstremne in smrtno nevarne vrednosti, saj tak udeleženec v nobenem trenutku zagotovo ne ve, kaj se dogaja okoli njega in vozi povsem na pamet, so ob tem sporočili iz kranjske policijske uprave. Zelo nevarne so tudi že bistveno nižje vrednosti, zato udeležence v prometu pozivajo, naj vozijo trezni, saj bodo le tako lahko ustrezno reagirali na nešteto situacij v prometu. Imel je zgolj srečo ... Če se je kdo kdaj kam pijan pripeljal brez nesreče, to ne pomeni, da zna voziti pijan. Resnica je daleč od tega. Imel je zgolj srečo, da so drugi udeleženci znali pravilno reagirati na njegovo nezanesljivo vožnjo in da ni prišlo do nesreče. Zato še enkrat, vozite trezni in ne ogrožajte življenj!