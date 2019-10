Voznica (61) zapeljala na nasprotni pas in povzročila pravi kaos

ANKARAN – V ponedeljek ob 11.47 se je zgodila prometna nesreča na cesti proti Ankaranu.



Povzročila jo je 61-letna voznica osebnega avtomobila iz Celja, ki je pri križišču za Sv. Katarino zapeljala na nasprotnosmerno vozišče in trčila v nasproti vozeči kombi, ki ga je vozil 55-letni voznik iz okolice Kopra. Po trčenju je osebni avto povzročiteljice zaneslo še v 18-letnega voznika mopeda iz Ankarana, ki se je pri padcu lažje poškodoval.



Povzročiteljici so izdali plačilni nalog, naknadno pa ga bodo tudi vozniku mopeda, in sicer zaradi poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, poroča PU Koper.