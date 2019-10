Volkovi spet udarili na Slavčevi kmetiji

Gregor Slavec ne ve več, kaj naj naredi. FOTO: Marko Feist

Počitnice že odpovedal

Od kozlička ni ostalo skoraj nič.

Obup

»Ne vidim prihodnosti v drobnici, če se bodo pokoli nadaljevali.

KNEŽAK – September je bil za nekatere kmete, predvsem tiste, ki se ukvarjajo z rejo drobnice, poguben. »Vse so nam poklali. Na začetku avgusta so odnesli 30 ovac, minuli petek pa tri koze, pet ovac in sedem janjcev. Za šest sploh ne vemo, kje so, ker so se razbežale na vse strani,« je pred dobrim tednom za Novice razlagaliz Kopačnice v Poljanski dolini. Samo čez nekaj dni je podobna žalostna zgodba prišla iz Davče; tamkajšnji rejecnam je z veliko žalostjo le nekaj ur po pokolu razlagal, da so se oslički zjutraj še pasli na travniku, ki je od ene od davških domačij oddaljen le okoli 50 metrov, do druge je približno dvakrat toliko.»Popoldne, okoli 15. ure, jih ni bilo več. Šli smo pogledat in naleteli na pokol,« je povedal. »Oslica je bila, ko smo prišli do nje, še živa. Ni nam preostalo drugega kot to, da smo poklicali lovca, da ji je skrajšal muke. Oslička so pojedli skoraj celega, samo glava je ostala.« Spomnil je še, da so letos volkovi že večkrat napadli, med drugim so spomladi napadli žrebe, dva ponija, pred kratkim pa so se spravili na 250-kilogramskega bika, ujeli so ga v kotanjo in pogrizli. Na drugem koncu Slovenije, v Knežaku pri Ilirski Bistrici, so znova napadli v noči na ponedeljek.Volkovi so že drugič v enem mesecu klali živali tamkajšnjega kmeta. Gospodar se še dobro spominja prizora iz sredine avgusta, ko je na pašniku, ki je od vrtca sredi Knežaka oddaljen 300 metrov zračne linije, zagledal zaklano ovco bovške pasme. »Ko sem zjutraj prišel na pašnik, sem našel podrto ograjo, ki je bila sicer pod elektriko,« nam je takrat razlagal. In nas opozoril, da svojih živali, četudi se močno trudi, pred volkovi preprosto ne more zaščititi. Za njih so električni pastirji očitno mala malica, poleg tega se ne ustrašijo niti osla, ki naj bi po teoriji pomagal pri odganjanju zveri.No, minuli konec tedna so zveri spet napadle. In to skoraj že v vasi, blizu gospodarskega poslopja njegove ekološke kmetije, ki jo večkrat na leto obiščejo tudi otroci. Med šolskimi počitnicami tam organizirajo aktivne počitnice za osnovnošolce, ti s sprehajanjem po travnikih, pašnikih in njivah spoznavajo domače živali, kmečka opravila in stroje, ogledajo si lahko lično urejen čebelnjak. Slavec je počitnice iz protesta zaradi avgustovskega pokola odpovedal, in kot kaže, jih zaradi zadnjega dogodka ne bo organiziral niti med krompirjevimi počitnicami, saj si, kot pravi, nikakor ne želi, da bi najmlajši sredi pašnika naleteli na razmesarjene živali. Za njih bi bil prevelik šok, če bi naleteli na prizor, ki ga je pričakal v ponedeljek zjutraj.Zveri so v tisti noči pokončale kozo Belko in enega kozlička, pristojne službe še preverjajo okoliščine. Slavec, ki je na svoje živali zelo navezan, pravi, da je bila Belka med obiskovalci zelo priljubljena, zelo rada je iskala njihovo pozornost. Poudari, da je bil pašnik zaščiten z električno ograjo, a ta tokrat ni bila poškodovana.»Ne vem, jo je volk preskočil?« se sprašuje. Enostavno ne ve več, kaj naj naredi. Pravi, da želi ohraniti ekološko rejo, za katero je značilno, da je drobnica čim manj omejena v gibanju, a zaradi zadnjih dogodkov nad tem počasi obupuje. Pri tem je zelo velika težava razpršenost parcel, na katerih so pašniki, pojasni, saj če bi lahko imel eno veliko, bi še lahko razmišljal o skupnem hlevu, zdaj ko ima več manjših, pa je to zelo težko. Opozori še, da če država pri upravljanju zveri kmetom ne bo priskočila na pomoč, bodo ti počasi opuščali vzrejo drobnice.»Ne vidim prihodnosti v drobnici, če se bodo pokoli nadaljevali,« sklene sogovornik, ki je prve napade na svoji kmetiji doživel pred tremi leti, ko so mu volkovi ubili osla, in to na pašniku ob glavni cesti od Knežaka proti Ilirski Bistrici. Naslednjega jutra je naletel na še en grozljiv prizor. Lotili so se breje oslice.