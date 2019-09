Volkovi napadli na šolski poti

DAVČA – »Zjutraj so se oslički še pasli na travniku, ki je od ene od davških domačij oddaljen le kakih 50 metrov, do druge pa približno dvakrat toliko. Popoldne, okoli 15. ure, osličkov ni bilo več. Šli smo pogledat in naleteli na pokol.« Takole nam je v četrtek zvečer, nekaj ur po napadu volkov v Davči, povedal rejec Simon Šubic. Njegov glas je bil nemočen, žalosten in strt. Od oslička ostala le glava "Oslici so volkovi nagrizli stegno in zadnjico. Reva je bila, ko smo prišli do nje, še živa. Ni nam preostalo drugega kot to, da smo poklicali lovca, ki ji je skrajšal muke. Oslička so volkovi pojedli skoraj celega, samo še ...