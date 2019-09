Vlomilci kradli tistim, ki v najhujšem pomagajo

LOGATEC – V začetku avgusta je civilna zaščita iz Logatca objavila, da so bili žrtev vlomilcev. Nepridiprav (ali več teh) je vdrl v boks opreme na fordu rangerju in odtujil za okoli štiri tisočake opreme za reševanje.



Občane so takrat pozvali, naj bodo pozorni na:



– vlečno dvižno napravo TIRFOR 1,6 kN

– orodje za vlamljanje HULIGAN (že prispelo nazaj)

– škripec 10 kN (že prispel nazaj)

– jeklenico pocinkano na kolutu 10 mm 30 m

– gozdarsko verigo 5,5 t s kavlom modre barve

– gozdarsko »gurtno« 3 m dolžine, 6 t potega

– žago lokarico

– lomilko – pajser

– kladivo (macola) 5 kg

– klešče cvikarce za železo



Le nekaj minut nazaj so javnost razveselili z objavo, da je bila oprema najdena: »Sporočamo vam veselo novico, da smo ob pomoči vestnih in budnih občanov vso odtujeno opremo našli oziroma jo pridobili nazaj. S tem je ekipa tehničnega reševanja CZ spet operativna. Obenem pa smo nepridiprava tudi 'našli' na internih nadzornih kamerah in vse potrebno predali organom pregona. Ponovno hvala vsem, ki ste nam pomagali dobiti opremo nazaj, da je ponovno v pripravljenosti, če bodo občani rabili pomoč.«