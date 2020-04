Vinjen padel s kolesa

V Račah so ustavilli pijanega kolesarja, ki je pred tem iz drvarnice ukradel kolo. FOTO: Oste Bakal

Vozite le trezni!

Prav alkohol je še vedno eden od najpogostejših razlogov za nastanek prometnih nesreč. Zato upoštevajte opozorila policistov, da vozite le trezni!

Minuli konec tedna so imeli policisti precej dela s posamezniki, ki so pregloboko pogledali v kozarec. V soboto okoli 2. ure se je, kot so sporočili s PU Ljubljana, na Vrhniki zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen voznik motornega kolesa. Zaradi vožnje preblizu robu vozišča in pod vplivom alkohola (0,58 mg/l oz. dobra 1,2 promila) je izgubil nadzor nad motornim kolesom in padel. Ni uporabljal varnostne čelade in se je lažje poškodoval.V Vinski Gori so v petek popoldne po policijskem poročilu s PU Celje obravnavali nesrečo, v kateri se je huje poškodovala 44-letna voznica motornega kolesa. Povzročil jo je 39-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Velenja proti Arji vasi in je v križišču za Vinsko Goro izsilil prednost pred motoristko. Vozili sta trčili, a je voznik odpeljal, ne da bi 44-letnici pomagal. Kmalu so ga izsledili, opraviti je moral tudi alkotest, ki je pokazal 1,8 promila alkohola.V soboto okoli 13. ure pa je bil pod gasom tudi voznik motornega kolesa, ki je v Bukovski vasi padel zaradi neprilagojene hitrosti in se lažje poškodoval. Test mu je pokazal 0,65 promila alkohola. No, na drugem koncu države, v Račah, pa so policisti obravnavali tatvino kolesa iz odklenjene drvarnice na Grajskem trgu. Približno pol ure pozneje so ustavili 37-letnega moškega, ki se je prevažal s tem ukradenim kolesom. Slednje so mu zasegli in vrnili oškodovancu. Alkotest je kolesarju pokazal dobrih 2,8 promila alkohola.