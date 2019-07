VIDEO: Znano, kakšne poškodbe ima ženska, čez katero je zapeljal avto

BLED – V torek se je na Bledu zgodila nenavadna nesreča, ko je vozilo s parkirišča zdrsnilo prek ceste, pločnika ter obale, zapeljalo čez žensko in potonilo v jezeru. Državljanko Slovenije so poškodovano odpeljali z rešilcem.Motor je med premikom deloval, v vozilu pa ni bilo nikogar. Okoliščine kažejo, da voznik ni storil vsega, da se vozilo samo ne bi premaknilo z mesta, je včeraj sporočila gorenjska policija. Danes pa še, da je povožena ženska utrpela lažje telesne poškodbe.Po nenavadni nesreči so gorenjski policisti objavili posnetek vozila v jezeru, ob tem pa hudomušno dodali, da avto ne plava. Bolj resna pa so opozorila, da lahko vozilo samo krene z mesta, če voznik ne poskrbi za to, da je pravilno ustavljeno. Dodali so še, da robnik pločnika vozila ne more ustaviti niti pri zelo majhni hitrosti.