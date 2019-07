VIDEO: V avtu ženska in otrok, policija razkriva, zakaj je vanju trčil tovornjak

Kaj se je zgodilo?

VRHNIKA –Posredovali so gasilci PGD Stara Vrhnika in Dolnji Logatec, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri imobilizaciji poškodovanih in otroka, odklopili akumulatorje vozil, posuli iztekle tekočine ter nudili pomoč pri odstranitvi vozila.Reševalci iz Ljubljane so dve osebi prepeljali v bolnišnico.PU Ljubljana poroča, kaj se je zgodilo. »Nekaj po 11. uri je na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznika osebnega in tovornega vozila. Voznik osebnega vozila je zaradi okvare vozila obstal na pasu za počasna vozila v smeri Primorske. Za njim je pripeljal voznik tovornega vozila in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v zadnji del ustavljenega vozila. V vozilu je bila lažje poškodovana potnica. «Promet proti Primorski je bil zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče oviran do 12.30. Povzročitelju so policisti izdali plačilni nalog.Na twitterju je medtem zaokrožilo opozorilo, da na odstavnem pasu avtoceste v nobenem primeru niste varni: »Tudi če znamo in se trudimo ravnati pravilno, smo v nevarnosti! Dogodek nas lahko opomni, četudi stojimo v koloni, nismo varni, ne z loparji za tenis v rokah ne z rolko pod nogami niti ne s kitaro in harmoniko! Spoštujte cesto in sebe! Pa varno pot!«