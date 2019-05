VIDEO: Razkrivamo, kaj je z mačkom, ki ga je mladenič zalučal čez ograjo

Kakšne so kazni?

RADOVLJICA – Policija nadaljuje preiskavo domnevno spornega ravnanja z živaljo, do katere naj bi na območju Radovljice prišlo pretekli teden. Po več opravljenih razgovorih in zbiranju obvestil je policija sporočila lepo novico, da so mačka, ki naj bi ga je oseba vrgla z mostu, našli živega.Mačka so predali njegovim skrbnikom, po besedahs PU Kranj, pa je videti v dobrem zdravstvenem stanju.Policijski postopek medtem še poteka, saj preiskujejo razloge za sum storitve kaznivega dejanja mučenja živali.Kmalu po tem, ko je videoposnetek šokiral javnost, se je oglasil tudi domnevni mučitelj , ki se je opravičil za dejanje in povedal, da je posnetek star tri leta. Ali to drži, bo potrdila policija, a dejstvo je, da so skrbnike in mačka našli po več dnevih iskanja.Kazenski zakonik za surovo ravnanje ali nepotrebno povzročanje trpljenja živali predvideva denarno kazen ali zapor do enega leta, za mučenje več živali, trajno pohabljenje ali na krut način povzročen pogin pa do dveh let zapora. Za prekršek po zakonu o zaščiti živali se posameznik kaznuje z globo od 800 do 1200 evrov.