VIDEO: Hude obtožbe na račun slovenskega policista: 13-letnik trdi, da ga je pretepel

Policija: Med postopkom je začel trditi, da ga je udaril policist

LOGATEC – V uredništvo smo prejeli posnetke domnevnega surovega ravnanja slovenske policije pri znani piceriji v Logatcu, ki nam jih je posredoval mladenič. Ta se je predstavil kot prijatelj 13-letnika, ki naj bi ga po njegovih besedah udaril policist. Še več: ta naj bi ga celo pustil krvaveti in odšel, rešilca pa naj bi poklicali njegovi prijatelji. To naj bi se dogajalo potem, ko naj bi bila zoper omenjenega 13-letnika, ki naj bi bil državljan Albanije, podana prijava zaradi kršenja javnega reda in miru.Kaj točno se je zgodilo, smo preverili tudi na policiji, kjer so nam pojasnili, da je bila Policijska uprava (PU) Ljubljana v sredo ob 22.20 obveščena o motenju javnega reda in miru v Logatcu. Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, so v okolici opazili skupino mlajših oseb, ki so se ob prihodu policistov razbežali. Policisti so jih dohiteli in nato z njimi opravili postopek.»Eden od mladoletnikov je imel na glavi manjšo rano, v postopku pa je pričel trditi, da ga je udaril policist in da zato krvavi. Policisti so mu ponudili zdravniško pomoč, a je ni želel. Prav tako so hoteli ugotoviti več dejstev o okoliščinah, ki jih je navajal, vendar ni več želel sodelovati z njimi,« je pojasnila tiskovna predstavnica policijePo besedah Golčeve so na podlagi izjave mladostnika obstajali razlogi za sum, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje, ki ga je osumljen policist, zato so o zadevi obvestili specializirano državno tožilstvo, prav tako pa bodo dogodek preverili v notranjevarnostnem postopku.