Veste, koliko slovenskih policistov je letno obsojenih zaradi kaznivih dejanj?

Darko izzival, policista sta ga priklenila na klop

Kesakovo smrt preiskujejo policisti specializiranega državnega tožilstva. FOTO: Instagram

ROŠPOH – V zadnjih petih letih je bilo obsojenih od 32 do 45 policistov letno, večinoma pogojno, poroča STA. Največ prijav se je nanašalo na kazniva dejanja glede zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Približno 80 odstotkov prijav pa zaradi neutemeljenega suma zavržejo. Posebni tožilski oddelek preiskuje tudi nedavno intervencijo policistov v Rošpohu , med katero je umrl 31-letni Kot smo že poročali v tiskanih Slovenskih novicah , so bili incidentu priča 54-letna, njen sin, Darkov dobri prijatelj, in njena hči – v času obiska naše ekipe sta bila odsotna, saj sta se šla poslovit od Darka na šentiljski pogrebni zavod. V nedeljo popoldne so bili vsi doma, ko je na vrata prišel Kesak: »Sin je spal, ta pa je ružil, naj mu sin odpre, češ da ga lovijo,« začne pripoved Dragica. »Slišala sem galamo, pa grem ven, on pa skače in nori.« Prepoznala ga je bila šele, ko je slišala njegove besede v telefonsko slušalko. »Policijo kličem. Kesak tukaj, lovijo me.«Kovačičeva je najprej mislila, da se zafrkava, »klical je še rešilca«. Hči ga je vprašala, kaj je narobe, in Kesak naj bi dejal, da ga lovijo: »Hči in sin sta ga mislila peljati v bolnico z avtom, noter sta dala čevlje, nato je prišla policija.«Ob prihodu policistov naj bi Kesak začel »krampati po njihovem avtu, nato se je začel slačiti«. Policija je navedla, da je Kesak policista izzival k pretepu; takrat naj bi po Dragičinih besedah prejel prvi curek solzivca, nato pa sta ga policista priklenila na kovinsko klop.»Potem je začel Kesak skakati, kot bi napad dobil od solzivca, nato pa se je klopca zlomila. Potem sta ga imela na tleh na hrbtu, mlajši pa ga je prijel za vrat,« opisuje Kovačičeva. »Darko je bil čisto miren, ko sta mu vzela zrak. Policaj ga je davil, tega še v življenju nisem videla,« razburjeno pripoveduje gospa. Njena hči je jokala in se drla na policista: »Sta fukjena, ubila ga bosta!« Starejši policist naj bi odvrnil: »Nič ga ne bova ubila.«