Verižno trčenje v Izoli

KOPER – Včeraj ob 16.31 je bilo na Serminu v Kopru verižno trčenje več vozil. Policisti so ugotovili, da gre za dve prometni nesreči. V prvi sta bila udeležena dva voznika. Ker je bila materialna škoda majhna, so policisti odstopili od obravnave. V drugi pa so bila udeležena štiri vozila.



Prvi voznici sta se ustavili zaradi prometne nesreče pred sabo. Za njima je pripeljal voznik osebnega avtomobila in zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v vozilo pred sabo, to pa je odbilo še v vozilo prve voznice. Zatem je pripeljal še Izolan, ki je z osebnim avtom trčil v to kolono. Zadnjima dvema, vozniku iz Kopra in vozniku iz Izole, so policisti izdali plačilni nalog.