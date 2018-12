Vera je umrla 18 dni po padcu z balkona

KOPER – V soboto, 1. decembra, je 87-letna Vera Topolov padla z balkona svojega stanovanja v drugem nadstropju v Ulici Istrskega odreda 2. Po navedbah stanovalcev so delavci brez opozorila odstranili ograjo s francoskega balkona. Zjutraj je neodzivno in hudo poškodovano gospo našel delavec. Padla je najmanj deset metrov globoko iz bloka, ki ima štiri nadstropja, visok je šestnajst metrov, zgrajen pa je bil leta 1972. Izkazalo se je, da so bile poškodbe zares prehude, izvedeli smo, da je Vera pred dnevi umrla. Po nesreči so jo zdravniki dali v umetno komo, imela je hude poškodbe glave, zlomljena tri vretenca, predrta pljuča, zlomljena tri rebra in ...

