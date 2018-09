Velika policijska akcija Slovenije in Avstrije: aretirali sedem oseb

KRANJ – Slovenski kriminalisti so v tesnem sodelovanju z avstrijsko kriminalistično službo iz Beljaka (Suchtmittelgruppe der Kripo des Stadtpolizeikommandos Villach) razbili kriminalno združbo, ki se je na območju Gorenjske ukvarjala s preprodajo prepovedanih drog. Deset oseb je osumljenih najmanj 27 kaznivih dejanj, ki so bila izvršena letos.



V zaključnih kriminalističnih aktivnostih, ki jih je policija izvajala prejšnji teden, je bilo prijetih sedem oseb. Vsi so državljani Slovenije. Trije osumljenci so bili v skladu s predpisi o kazenskem postopku tudi pridržani in privedeni k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča, ki jim je odredil pripor. Enega osumljenca, ki je državljan Makedonije, policija še išče.

Sumi Avstrijcev sprožili preiskavo Kriminalisti so preiskavo začeli na podlagi informacij avstrijske kriminalistične službe o sumih mednarodne preprodaje prepovedane droge, ki so jo iz Slovenije vodili štirje osumljenci. Dva od četverice sta se ukvarjala z dobavo prepovedane droge, druga dva pa sta na območju Gorenjske vodila preprodajo. Preprodajo sta osumljenca razpršila še na šest drugih osumljenih oseb, izvajala pa se je na javnih krajih in v javnih lokalih na območju Gorenjske. Kupci droge so bile odrasle osebe.



Na devetih lokacijah na območju Gorenjske in Ljubljane so bile prejšnji teden opravljene tudi hišne preiskave, v katerih so kriminalisti zasegli približno 850 gramov kokaina, okoli 850 gramov amfetamina, 175 gramov heroina ter konopljo, hašiš, hašiševo olje, pištolo, naboje, denar in opremo za pridelavo prepovedane droge konoplja.

Stari med 30 in 60 leti Kriminalisti so v preiskavi pridobili informacije, da je četverica osumljenih v prodajo ponujala še večje količine prepovedane droge.



Osumljenci so stari med 30 in 60 leti. Nekateri so bili v povezavi s prepovedanimi drogami že obravnavani. Z očitanimi kaznivimi dejanji so osumljenci pridobili okoli 55.000 evrov protipravne premoženjske koristi, poroča kranjska policijska uprava.