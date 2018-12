DOMŽALE – Danes ob 9.56 se je na širšem območju naselja Spodnji Tuštanj, občina Moravče, začela iskalna akcija, v kateri so iskali pogrešano osebo.



Poleg policijskega helikopterja, konjeniške enote policije in policistov vodnikov službenega psa je sodelovalo tudi 60 prostovoljnih gasilcev PGD Vrhpolje, Krašce, Studenec in Žeje - Trojica.



Pogrešano osebo so žal našli mrtvo, poroča uprava za zaščito in reševanje.