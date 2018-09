Več ur pretepal 91-letno mater in jo nato ubil

Več ur pretepal žrtev

​Ne uboj, umor

NOVA GORICA – Policijska uprava Nova Gorica je na novinarski konferenci predstavila podrobnosti, povezane z nedavnim sumom storitve kaznivega dejanja umora v enem od naselij na območju občine Ajdovščina.Policisti so bili v torek, 4. septembra, nekaj minut po 9. uri dopoldne obveščeni, da je v stanovanjski hiši po stopnicah padla starejša oseba, ki je nato telesnim poškodbam podlegla. Takoj po obvestilu so na kraj odšli policisti in kriminalisti PU Nova Gorica ter reševalci nujne medicinske pomoči.»Na podlagi preudarnih, taktnih in strokovnih prvih nujnih opravil policistov in kriminalistov se je porodil in v nadaljevanju potrjeval dodaten sum, da vse okoliščine smrti niso v zadostni meri pojasnjene,« je povedal, vodja sektorja kriminalistične policije novogoriške policijske uprave. Zaradi sumljivih okoliščin so kriminalisti nadaljevali svoje aktivnosti in o sumih obvestili tudi pristojne pravosodne organe. Kriminalistom so se pridružili tudi strokovnjaki nacionalnega forenzičnega laboratorija. Na kraj tragičnega dogodka je zatem prišla tudi dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Novi Gorici, navzoča je bila tudi okrožna državna tožilka.»Med kriminalistično preiskavo je bilo med drugim ugotovljeno, da se je osumljenec tega dne od ene ure ponoči s krajšimi prekinitvami večkrat fizično spravil nad 91-letno mater. Po večurnem fizičnem pretepanju žrtve ta zaradi hudih poškodb okoli 8. ure zjutraj ni več kazala znakov življenja. Osumljenec je nato nekaj minut po 9. uri poklical na pomoč reševalce in prijavil, da je starejša oseba padla po stopnicah in ne kaže več znakov življenja. Še pred prihodom policistov in kriminalistov ter reševalcev na kraj je poskušal odstraniti sledove kaznivega dejanja, kar mu je delno tudi uspelo. Po dosedanjih ugotovitvah so bili motiv za storitev kaznivega dejanja umora na grozovit način dolgotrajen spor, jeza in sovraštvo,« so pojasnili pri PU Nova Gorica.Zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja in ugotovljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini storjenega proti hčerki in 60-letni ženi ter suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja na škodo zdaj 19-letne hčerke je bila na podlagi določil 157. člena zakona o kazenskem postopku 68-letnemu osumljencu odvzeta prostost. Na podlagi ugotovitev ogleda, izsledkov obdukcije, zbranih obvestil ter drugih dokazov so policisti kaznivo dejanje uboja prekvalificirali v hujšo obliko, in sicer kaznivo dejanje umora.Včeraj pa so osumljenca zaradi kaznivih dejanj umora, nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja s kazensko ovadbo privedli k dežurni preiskovalni sodnici, ki mu je po zaslišanju odredila pripor.Osumljeni v preteklosti še ni bil kazensko ovaden zaradi podobnih kaznivih dejanj.