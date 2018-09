Vdrli v stanovanje in našli truplo

Po otoplitvi znova slabi obeti

LJUBLJANA – Temperature so v drugi polovici tega tedna znova poskočile nad 20 stopinj. Čeprav nas čaka sončen vikend, pa ne bo tako topel kot današnji dan. V soboto in nedeljo bodo jutranje in dnevne temperature precej nižje od današnjih. Po jasnem vikendu pa bo začetek prihodnjega tedna hladen in moker. Kakšno vreme nas čaka ta vikend? V soboto bodo najnižje jutranje temperature od