V tovornjaku na Obrežju med tovorom našli migrante

NOVO MESTO, MARIBOR – V ponedeljek v dopoldanskih urah je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejni nadzor in pregled tovornega vozila, v katerem so našli pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.



Črnomaljski policisti pa so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Preloki izsledili in prijeli deset državljanov Irana, dva državljana Iraka in državljana Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policisti policijske postaje Novo mesto so v zgodnjih jutranjih urah v Novem mestu prijeli tri državljane Sirije. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni. Prek Drave in panelne ograje Veliko dela z nedovoljenimi migracijami so imeli tudi na območju PU Maribor. Okoli 15.40 so policisti policijske postaje Ormož v Cvetkovcih pri kanalu reke Drave prijeli 34-letnega Tunizijca, ki je iz Velikega Lovrečana na Hrvaškem prek reke Drave nedovoljeno vstopil v Slovenijo. Policisti so mu izdali plačilni nalog. Danes ga bodo predali hrvaškim varnostnim organom.



Okoli 20.35 so policisti PP Ormož v Središču ob Dravi prijeli dva državljana Libije stara 17 in 18 let in 32-letnega državljana Sirije, ki so pred tem na nedovoljen način prestopili državno mejo. To so storili tako, da so preplezali panelno ograjo. Med postopkom so vsi trije podali vlogo za mednarodno zaščito, zato so bili odpeljani v azilni dom. Želijo v Nemčijo Okoli 22.35 pa so obravnavali pet Iračanov tudi policisti postaje za izravnalne ukrepe Maribor. Ugotovili so, da so tujci včeraj popoldne ob pomoči neznanega storilca na nedovoljen način prestopili državno mejo med BiH in Hrvaško, nato pa še državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Neznanec jih je pripeljal do mejnega prehoda Šentilj, kjer so nedovoljeno prestopili še državno mejo med Slovenijo in Avstrijo.



Tujce bodo policisti predali hrvaškim varnostnim organom. Za mednarodno zaščito niso zaprosili, saj bodo poskušali, kot so napovedali, na nelegalen način priti do Nemčije.